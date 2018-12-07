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ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة في الهرم

الخميس 12/يوليه/2018 - 03:56 م
ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة في الهرم
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إيمان عبد العاطي
 
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وأقراص مخدرة بدائرة قسم الهرم.

تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، إخطار من الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم، بورود معلومات لأحد ضباط مباحث القسم مفادها قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبجمع المعلومات، وإجراء تحريات المباحث والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد قوة أمنية والقبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، وأقراص مخدرة، مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.
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