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السجن المؤبد لمتهم قتل آخر عمد بالشرقية

الخميس 12/يوليه/2018 - 03:55 م
السجن المؤبد لمتهم قتل آخر عمد بالشرقية
صورة أرشيفية
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سمر السيد -إسلام علي
 
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية ايمن حسونة لالسجن المؤبد لمتهم بالقتل العمد.


وأشارت تحقيقات القضية رقم 19396 لسنة 2015 المقيدة برقم 3820 كلي جنوب الزقازيق المتهم فيها " أحمد ع ف" بقتل المجني عليه" ناصر ص ا م" عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأعد لهذا الغرض سلاح ابيض" سكين.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة القضية للمحكمة والتي اتخذت قرارها المتقدم.
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