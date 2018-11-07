أسعار النفط تتراجع.. وخام برنت يفقد دولار خلال

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وهبط خام برنت أكثر من دولار خلال الجلسة، بعدما هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة على الصين.





وأدى التهديد بفرض رسوم على سلع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار إلى انخفاض أسعار السلع الأولية وأسواق الأسهم، مع تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.





ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 65 سنتا أو 0.8% إلى 78.21 دولار للبرميل، بعدما هبط إلى 77.60 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكى 43 سنتا أو 0.6 % إلى 73.68 دولار للبرميل.





ومما زاد من المعنويات السلبية أنباء عن أن الولايات المتحدة ستدرس طلبات بالحصول على إعفاءات من العقوبات المقرر أن تعيد فرضها على صادرات الخام الإيرانية.





وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، إن واشنطن ستدرس طلبات من بعض الدول لإعفائها من العقوبات التى ستطبقها فى نوفمبر لمنع إيران من تصدير النفط.





كانت واشنطن أبلغت دولا فى وقت سابق بضرورة وقف جميع واردات النفط الإيرانى اعتبارا من الرابع من نوفمبر وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية دون أى استثناءات.