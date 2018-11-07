البنات الأشطر .. كل ما تريد معرفته عن أوائل الثانوية العامة

"أوائل الثانوية العامة"، قائمة يرغب عدد كبير من الطلاب بالإدراج أسفلها، لما فيه من شرف عظيم يصل إلى تهنئة مسئولي الدولة بأنفسهم فضلًا عن المكانة التي يتمتع بها هؤلاء بإلتحاقهم بكليات القمة.

يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وسيتم إعلان أسماء الأوائل ومهاتفتهم.

إنتهت كنترولات تصحيح إمتحانات الثانوية العامة اليوم من تصحيح ومراجعة ورصد درجات إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 ،وايضا ً إنتهت من حصر الطلاب أوائل الثانوية العامة في كل كنترول من كنترولات تصحيح إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 ، وتقوم حالياً لجان النظام والمراقبة بطباعة الإستمارات المؤمنة وتجميع النتائج لنشرها بحد أقصى الخميس القادم.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات حول أوائل الثانوية العامة:

*عددهم وصل إلى 54 طالبا وطالبة، حسب تصريحات الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة.

*الأوائل منهم 16 طالبا فى شعبة العلمى علوم و17 طالبا فى شعبة العلمى رياضة و17 طالبا فى الشعبة الأدبية إضافة إلى طالب أوائل من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وطالبين دمج وطالب مكفوف.

*تردد أن الطالب الأول على الثانوية جاء من قطاع القاهرة، وحصل على 409.5 درجة.

*الفروق بين الأوائل ضئيلة للغاية تصل إلى نصف درجة، خاصةً في شعبتي العلوم والرياضيات.

* أكثر من 30 طالبا وطالبة يشتركون في المراكز العشرة الأولى لنتيجة الثانوية العامة البنات أكثر عددا من البنين في قائمة الأوائل هذا العام.

*لم يحصل أي طالب في الثانوية العامة على نسبة ١٠٠٪ مع إرتفاع عدد الطلاب الحاصلين على مجموع درجات بين ٩٠٪؜ إلى ٩٩.٨٪؜.