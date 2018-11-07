بعد قرض البنك الدولي.. "العذاري": لدينا 3 محاور متجانسة مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية‎

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، أن برنامج دعم ميزانية الدولة يتضمن 3 محاور متجانسة مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية.





ويتعلق المحور الأول بإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة وزيادة الأعمال من ذلك رقمنة إجراءات التصدير وتبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتحسين نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى الصفقات العمومي.





ويتعلق المحور الثاني بالتوجه الى قطاع طاقة أكثر استدامة وشمولية يرتكز على تحسين الأداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز ونشر طلب العروض للاختيار الأولي للزمة الطاقة الشمسية .





ويتضمن المحور الثالث لبرنامج دعم الميزانية تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وذلك بإحداث لجنة وطنية لقيادة مشروع إعداد تصور لبرنامج خصوصي للحماية الاجتماعية الموجهة للطفل وتوسيع الحصول على التمويل الصغير، حسب وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي .





ويذكر أنّه تمّ توقيع اتفاقيتين مع نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج تم بمقتضاهما منح تونس 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرئيسية في تونس بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص للشركات الصغيرة و130 مليون دولار كمساندة إضافية لتطبيق برنامج اللامركزية وتلبية حاجيات التنمية لمجتمعاتنا المحلية. وسيقع سداد القرضين على 28 سنة منها 5 سنوات إمهال.



