الأسهم الأوروبية تتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت الأسهم الأوروبية فى المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تصاعد نزاع تجارى بين الصين والولايات المتحدة مما سينهى على ما يبدو ارتفاعا استمر ست جلسات متتالية.





وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 1% وتراجع المؤشر داكس الألمانى الزاخر بشركات التصدير 1.2 % فيما نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى1%.





وتراجعت جميع القطاعات الأوروبية وسجلت أسهم الشركات الأكثر انكشافا على الرسوم الجمركية أكبر انخفاض على المؤشر ستوكس. وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.6 % ومؤشر قطاع السيارات 1.5%.





وانصب التركيز على الأسهم المنفردة مع قرب موسم الإعلان عن نتائج الأعمال.





وهوى سهم إنديفيور بنحو ثلث قيمته بعدما قالت شركة صناعة الأدوية إن أرباح عام 2018 ستأتى أدنى من توقعاتها بعد تأثرها بإطلاق نسخ نوعية من عقارها الأكثر مبيعا لعقار إدمان الأفيون فى الولايات المتحدة.





وانخفض سهم بيربرى 4.4 % بعدما أعلنت شركة بيع السلع الفاخرة تحديثا بشأن بيانات الربع الأول.





وصعد سهم بارات ديفلوبمنتس البريطانية لبناء المنازل بأكثر من اثنين بالمئة بعدما قالت الشركة إنها تتوقع زيادة أرباحها 9%فى العام الحالى.





وفيما يتعلق بأنباء الدمج والاستحواذ، تراجع سهم سكاى للتلفزيون البريطانية 1% بعدما أعلنت شركة توينتى فرست سينشرى فوكس المملوكة لروبرت مردوك أنها وافقت على الاستحواذ على سكاى مقابل 32.5 مليار دولار لتتفوق بذلك على عرض من مجموعة كومكاست الأمريكية المنافسة.



