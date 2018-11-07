اليوان الصينى يتراجع صوب أدنى مستوى فى 11 شهرا

تراجع اليوان الصينى صوب أدنى مستوى فى 11 شهرا وانخفض الدولار الأسترالى، اليوم الأربعاء، بعدما هددت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة% على واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار فى ظل النزاع التجارى المتصاعد.





ولم يطرأ تغير يذكر على العملتين الأكثر تداولا، الدولار الأمريكى واليورو، وإن كانت العملة الموحدة هى الأضعف أداء بينما استقر الين اليابانى مما يشير إلى أن أسواق العملة الأوسع نطاقا لم تبد سوى رد فعل محدود.





وتراجع اليوان فى الأسواق الخارجية ليجرى تداوله عند 6.6918 يوان مقابل الدولار بانخفاض أكثر من 0.5 % عن معاملات أمس ليقترب من أدنى مستوى فى 11 شهرا البالغ 6.7344 يوان الذى سجله فى الثالث من يوليو.









ونزل الدولار الأسترالى 0.7% إلى 0.7404 دولار أمريكى من أعلى مستوى له هذا الأسبوع البالغ 0.7484 دولار أمريكى، والذى كان أعلى مستوياته فى أكثر من ثلاثة أسابيع.





وانخفض اليورو 0.1 % إلى 1.1731 دولار أمريكى بينما سجل مؤشر الدولار ارتفاع طفيفا إلى 94.201.





وارتفع الين فى المعاملات الآسيوية لكنه تراجع من جديد واستقر مقابل الدولار عند 111.03 ين. وسجل الدولار أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 111.355 ين أمس الثلاثاء.









واستقر الجنيه الأسترلينى عند 1.3272 دولار فى معاملات اليوم بعد أنباء عن أن رئيسة الوزراء تيريزا ماى حظيت بدعم من وزراء كبار مما ساهم فى تهدئة الأسواق بعد استقالات شهدتها الحكومة فى وقت سابق من الأسبوع الحالى.





وانخفض الدولار الكندى مقابل نظيره الأمريكى 0.2 % إلى 1.3137 دولار كندى للدولار الأمريكى قبيل رفع متوقع لسعر الفائدة من بنك كندا المركزى.



