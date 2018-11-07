تفاصيل الخلاف بين محمد رمضان وعمرو يوسف بسبب "طايع" و"نسر الصعيد"

بعد ما تردد عن اتهامات بسرقة الأفكار والشخصيات وجهها صناع مسلسل "طايع" الذي لعب بطولته عمرو يوسف إلى صناع مسلسل "نسر الصعيد" الذي لعب بطولته محمد رمضان، خرج محمد دياب مؤلف "طايع" ليكشف حقيقة تلك الاتهامات.

وأوضح دياب، في تصريحات صحفية له، أن هناك سوء فهم حدث حول اتهام مؤلفي "طايع" لمسلسل "نسر الصعيد" بالسرقة، فقال إن ما حدث، أنه حينما كانوا في مرحلة اختيار الممثلين، فوجئوا بكون بعض الممثلين يخبرونهم أن الأدوار المعروضة عليهم تشبه أدوارا عرضت عليهم في مسلسل محمد رمضان، وهو ما دفعهم إلى التواصل مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وطلبوا التأكد من الأمر على اعتبار أن جميع الأعمال تعرض على الرقابة قبل الحصول على تصريح التصوير، إلا أن هناك من قام بتسريب الأمر إلى وسائل الإعلام، وظهر الموقف وكأن هناك مشاجرة بين الطرفين، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، خاصة أن هناك احتراما متبادلا بين الطرفين.

واختتم المؤلف توضيحه بأنه بعد انتهاء موسم الدراما الرمضاني، تأكد الجميع من حقيقة الأمر وأنه لا يوجد أدنى تشابه بين المسلسلين.