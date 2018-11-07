أفضل لاعب كرة يد بفرنسا: لا أبحث عن الشهرة ويجب تكريم النماذج الناجحة

قال محمد ممدوح هاشم، أفضل لاعب كرة يد في فرنسا والحاصل على دوري أبطال أوروبا مع نادي مونبلييه، خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، إن "مونبلييه" هو الفريق الفرنسي الوحيد الذي حقق دوري أبطال أوروبا في كرة اليد.





وأضاف "هاشم" لبرنامج "يحدث في مصر" أنه لا يبحث عن الشهرة، ولكن يجب أن يتم تقديره وغيره من النماذج الشابة الناجحة، وتسليط الضوء عليه داخل مصر.





وأوضح أفضل لاعب كرة يد في فرنسا، خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن الدوري الفرنسي لكرة اليد هو الأقوى في العالم، مشيرًا إلى أن فرنسا هي الدولة التي تتصدر دول العالم في كرة اليد سواء للرجال أو السيدات. وكشف "هاشم" أنه بدأ احترافه داخل فرنسا في نادٍ "تريبيه" والذي كان يحتل المركز الـ11 في الدوري الفرنسي وقتها.





يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الأحد للخميس، الساعة 10:00 مساءً، وعُرضت هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الثلاثاء 10 يوليو 2018 الساعة 10:00 مساءً على " MBC مصر".