يقدم لكم موقع الفجر الرياضي عاجل.. تردد بي إن سبورتس beIN SPORTS المفتوحة الناقلة لنهائي كأس العالم (بث مباشر) كأس العالم مباشر ترددات قنوات beIN SPORTS المفتوحة مع آخر التحديثات وتردد القنوات الناقلة لكأس العالم، وتحديدًا نصف نهائي كأس العالم، والذي سيجمع فرنسا وبلجيكا (انتهت 1-0 لفرنسا)، وكرواتيا وإنجلترا.





ولا يقتصر الأمر على مشاهدة beIN SPORTS المفتوحة فقط، بل يصل إلى مشاهدة بين سبورتس الإخبارية مجاناً (beIN SPORTS الإخبارية) التي تغطي أهم الأحداث الرياضية في العالم إضافة إلى بعض القنوات الأخرى التي قد يتم فتحها في حالات استثنائية ونادرة مثلما حدث مع مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس العالم عندما تمّ فتح beIN SPORTS HD 1 لساعات محددة، لذلك لا تترددوا في ادخال ترددات قنوات beIN وجعلها من أولى اختياراتكم.





كما أكدت شبكة "بي إن سبورت" أن المباريات المقبلة في دور نصف النهائي من كأس العالم سوف يتم بثها على قناتها المفتوحة عبر التردد 12476 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 2/3.





جدير بالذكر أن مواعيد مباريات كأس العالم المتبقية ستكون كالتالي:





نصف نهائي كأس العالم:





- فرنسا × بلجيكا: يوم الثلاثاء والموافق 10 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





- انجلترا × السويد: يوم الأربعاء والموافق 11 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





المباراة النهائية:





- يوم الأحد والموافق 15 يوليو 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





مباراة تحديد المركز الثالث:





- يوم السبت 14 يوليو 2018 في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وفيما يلي تردد بين سبورت المفتوحة على نايل سات :





تردد القناة: 12475.





معدل: عمودي.





معدل الترميز: 27500.





ترميز القناة: 2/3.





إشارة إرسال البث: DVB-S2





معدل تردد الموجة: 8PSK





كما تنقل المباراة عبر قمر سهيل سات عبر الخطوات الأتية:





تردد القناة: 11566.





معدل: أفقي.





معدل الترميز: 27500.





ترميز القناة: 2/3.





إشارة إرسال البث: DVB-S2





معدل تردد الموجة: 8PSK



مشاهدة مباراة انجلترا وكرواتيا في بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم..





