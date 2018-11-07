أجمل معالم ووجهات السياحة في جنيف

في جنيف يجد الكثيرون متعة العطلة السياحية بما توفره المدينة السويسرية من أجواء أنيقة وفاخرة للاقامة وجمال الطبيعة الساحر والعديد من الوجهات الرائعة.



واليوم نكتشف معكم أهم الوجهات السياحية التي تمنحكم متعة السياحة في جنيف..

بحيرة جنيف

بحيرة جنيف هي أهم معالم المدينة وقد سميت بإسمها وهي من أكبر بحيرات أوروبا وتتمتع بمياه عذبة كما ترتبط بوديان جبال الألب مما يجعلها من الوجهات الطبيعية الساحرة.



وتقع البحيرة بين سويسرا وفرنسا مما يجعل جزء من مياهها تابع لسويسرا والآخر لفرنسا وتطل عليها العديد من المدن السويسرية والفرنسية منها جنيف ولوزان ومونترو.



ويستمتع زوار بحيرة جنيف برحلة في القوارب للتجول في أرجاء المشهد الطبيعي الساحر والخلاب لجبال الألب أو ممارسة الصيد في البحيرة، بالاضافة الى النزهات العائلية في الحدائق الساحرة المحيطة بالبحيرة أو ممارسة التزلج في الشتاء.



نافورة جنيف

تتوسط بحيرة جنيف نافورة جنيف الساحرة التي تقذف المياه بإرتفاع 140 متر بسرعة 200 كلم في الساعة في مشهد ساحر يمكن رؤيته من مختلف أنحاء جنيف أو عند الابحار في البحيرة.



وقد أنشئت النافورة عام 1886 بطول 30 متر فقط ثم تم تطويرها لتصبح بطول 90 متر عام 1951 واستمر تطويرها حتى أصبحت من أطول النوافير في العالم وأكثرها جمالًا حيث تجتذب محبي الرومانسية للجلوس في المقاهي والمطاعم المطلة عليها.



متحف التاريخ الطبيعي

لا يمكن زيارة مدينة جنيف دون المرور بمتحف التاريخ الطبيعي ذلك المعلم الساحر الذي يتلقى الاقبال السياحي للتعرف على المعروضات الهامة والتي تكشف التاريخ الطبيعي للمنطقة عبر مختلف العصور.



ويمكن في متحف التاريخ الطبيعي التعرف على معروضات من النباتات وهياكل الحيوانات والحشرات والتماثيل والمنحوتات والعديد من العينات التي تجسد تطور فصائل الكائنات عبر آلاف السنين.



ويقدم المتحف تجربة حية من خلال العروض البصرية والصوتية التي تضع الزائر في تجربة واقعية كما يوجد قسم خاص بالفلك والقمر بالتعاون مع وكالة ناسا.



الحديقة الإنجليزية

الحديقة الانجليزية منتزه مثالي للعائلات في أجواء الطبيعة وروعة الهواء الطلق وسحر مناظر النباتات والزهور وتوجد الحديقة الانجليزية بالقرب من بحيرة جنيف.



تشتهر الحديقة الانجليزية بتعدد فصائل الزهور فيها التي يصل عددها الى 6500 نوع لتقدم مشهد ساحر يخطف الأنفاس ويجتذب محبي الهدوء والاسترخاء.



كما يمكن في الحديقة الاستمتاع بممارسة رياضة المشي أو الجلوس بالقرب من بحيرة جنيف والاستمتاع بأجمل المقاهي والمطاعم وسط جمال الطبيعة الخلاب.



ركوب التلفريك

ركوب التلفريك من أكثر التجارب متعة في سويسرا فلا تفوتوا زيارة تلفريك جنيف الذي يقع على الحدود مع فرنسا ويتيح الحصول على رحلة ممتعة بين أجواء الطبيعة الساحرة.



ويمكن خلال رحلة التلفريك الاستمتاع بجمال بحيرة جنيف وجبال الألب ومشاهدة منظر بانورامي علوي لمدينة جنيف الساحرة.



البلدة القديمة

في البلدة القديمة يمكن التعرف على أجواء جنيف القديمة التي نشأت في العصر الروماني ويمكن التجول بين شوارعها وأزقتها الضيقة ومباتيها القديمة والجلوس في أجمل المقاهي والمطاعم.



متحف باتيك فيليب

متحف باتيك فيليب يجسد عراقة سويسرا في صناعة الساعات حيث يوضح مراحل تطور هذه الصناعة الدقيقة خصوصًا لدى عائلة باتيك فيليب التي تمتلك قطع أثرية ونادرة للساعات.



ويقدم المتحف عرض شيق لطرق صناعة الساعات ومراحلها ومتى الاتقان المبهر الذي وصلت اليه في سويسرا والتعرف على معروضات من الساعات التاريخية التي رصع بعضها بالأحجار والمجوهرات وكانت بحوزة ملوك وأباطرة أوروب.

