الزمالك يحدد سعرا خرافيا لبيع أحمد الشناوي لبيراميدز
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:26 م
الفجر الرياضي
حدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سعر بيع أحمد الشناوي حارس الفريق إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وطلب مرتضى منصور مبلغ 5 ملايين دولار لبيع الشناوي لنادي بيراميدز، مؤكدًا على بيع الحارس بشكل نهائي في حالة موافقة مسئولي الأهلي.
وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق نيته بيع أحمد الشناوي بسبب مفاوضاته مع الأهلي.
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