شاهد.. "الجمارك" تعلق على الدمية الشبيهة بالأطفال الرضع





علق المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك عيسى العيسى، على دخول دمية شبيه للبشر إلى المملكة، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.





ورد "العيسى"، على المخاوف من استخدام الدمية شبيه الأطفال في التسول، مؤكدًا أن إساءة استخدام الدمية لا يعتبر مبررًا للمنع ما دامت غير مخالفة.





وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدمية لا تختلف كثيرًا عن الأطفال الرضع، ما أثار المخاوف في نفوس المواطنين من استهدامها في التسول على أنها أطفال حقيقية.







