تأجيل محاكمة 154 إرهابيا في "لجان العمليات النوعية" بحلوان والفيوم لـ 31 يوليو

قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية المنعقدة بالجبل الأحمر، تأجيل محاكمة 154 متهما لقيامهم بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة، والمقيدة تحت رقم 169 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرةوالتي كانت مقيدة برقم351 لسنة 2015 حصر نيابة امن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"لجان العمليات النوعية حلوان والقيوم .وذلك لجلسة 31 يوليو الجاري للإطلاع.





وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامه العليا احال المتهمين الى القضاء العسكرى .





وصرح عماد مبارك محامى 5 متهمين فى القضية بأنه تم ادراج 31 متهما لمدة 3 سنوات على القوائم الارهابية وتتمثل اثار الادراج فى المنع من السفر او ترقب الوصول لم هو بالخارج وسحب جواز السفر او الغاؤه او عدم اصداره وفقد شروط حسن السمعه اللازم لتولى الوظائف العامه والنيابية وتجميد الاموال اذا كانت تستخدم فى ممارسة النشاط الارهابى والمنع من ممارسة الانشطه الدعوية والعامه تحت اى مسمى .



