اتحاد نقابات الحرس الوطني يطالب بتمرير قانون حماية الأمنيين
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:23 م
مروى الجلاصي
طالب اتحاد نقابات الحرس الوطني، السّلطة التّشريعية بالإسراع في تمرير قانون حماية الأمنيين و تفعيل صندوق التّعويض عن حوادث الشّغل.
كما طالب في بيانه الصّادر إثر العمليّة الإرهابية الغادرة التّي استهدفت دورية للحرس الوطني بمنطقة غار الدّماء بولاية جندوبة الأحد الماضي، بتحفيز الإطارات و الأعوان العاملين بجميع المناطق الحدودية ماديا و معنويا و إداريا و سنّ قوانين كفيلة تقضي بعد قطع مرتبات الشّهداء غير المتزوجين.
و دعا اتحاد نقابات الحرس الوطني إلى الإسراع في البتّ في وضعيات جرحى العمليات الإرهابية السّابقة من أبناء سلك الحرس الوطني، و إبعاء سلك الحرس الوطني والمؤسّسة الأمنية عامة عن التّجاذبات السّياسية و الصّراعات الحزبية فتح تحقيق جدّي يفضي لكشف الجناة وكل من قدم لهم الدّعم و عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب.
و طالب أيضا سلطة الإشراف بتعجيل مراجعة منظومة حماية الشّريط الحدودي بكامل تراب الجمهورية و توفير كل ما تتطلّبه المرحلة من معدات و تجهيزات حديثة و متطورة و دعم الإمكانيات الماديّة و البشرية لمختلف أجهزة الاستعلامات لتوفير المعلومات الدّقيقة و استباق المخطّطات الإرهابيّة.
و شدّد اتحاد نقابات الحرس الوطني على استعداده لحماية سلك الحرس و التّصدي لكل من تسول له نفسه المسّ من هذا السّلك الذّي فرض نفسه إقليميا و دوليا.
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