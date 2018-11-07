مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في "العقاب الثوري" لـ 16 يوليو

قررت محكمة القضاء العسكري بالجبل الأحمر مد اجل النطق بالحكم علي 36 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية رقم 5 لسنة 2016 عسكري غرب القاهره والمعروفة إعلاميا بـ"حركة العقاب الثوري" والمحبوس فيها 24 متهما وهارب 12 اخرين، لجلسة 16 يوليو المقبل.





ووجهت النيابة للمتهمين استهداف المنشآت والمرافق العامة والخاصة وإضعاف نظام الحكم وتغييره بالقوة باغتيال رجال الأمن وسائر المواطنين الذين يقفون في طريق حركة نشاطهم وروجوا لذلك عن طريق إنشائهم هيكل تنظيمي لجماعتهم قائم على الخلايا النوعية تجنبًا للرصد الأمني.



