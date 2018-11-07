حجز إعادة محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام بـ"خلية العمليات المتقدمة" لـ 24 يوليو للحكم

حجزت المحكمة العسكرية إعادة محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام شنقاً، في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلامياً بـ"خلية العمليات المتقدمة" لجلسة 24 يوليو الجاري للنطق بالحكم





كانت محكمة الطعون العسكرية قد قامت بنقض الحكم الصادر بالإعدام شنقاً علي كل من محمد فوزي عبد الجواد محمود ورضا معتمد فهمي عبد المنعم وأحمد مصطفي أحمد محمد ومحمود الشريف محمود وحددت المحكمة العسكرية للجنايات جلسة 7 مايو الجاري لاعادة محاكمتهم وتداولت الجلسات امام المحكمة التي اصدرت قراؤها المتقدم .





وكانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ 12، و15 عامًا لـ 6 آخرين في القضية، بعد أن اتهمتهم النيابة بـ "التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص".



