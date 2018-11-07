"الغذاء والدواء" تسحب مستحضرات لعلاج ارتفاع ضغط الدم لشوائب مسرطنة





عمّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على الجهات الصحية كافة سحب عدد من المستحضرات التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، إثر تقارير تفيد بوجود شوائب متمثلة بمادة N-Nitrosodimethylamine (NDMA)، التي قد تكون مادة مسرطنة ضمن مكونات المادة الفعالة Valsartan، التي يتم توريدها من المصدر التالي: Zhejiang Huahai Pharmaceuticals in Linhai, China.





وتبين للهيئة بعد مراجعة سجلاتها وجود عدد من المستحضرات التي يتم إنتاجها باستخدام المادة الفعالة من ذلك المصدر.





ولفتت الهيئة، إلى أن سحب تلك المستحضرات إجراء احترازي لحين اكتمال إجراءات التحقق من نسبة تركيز هذه الشوائب وأثر وجودها على مستخدمي الدواء، مشيرة إلى أن هناك بدائل مسجلة لنفس المادة العلاجية Valsartan تتوفر من مصادر تصنيعية أخرى لم تتأثر بهذه المادة، ويجب مراجعة الطبيب المعالج أو الصيدلي لمعرفة تلك البدائل.





وأهابت بالمستهلكين إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق:





الرقم المجاني:٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠





أو الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢





أو الرقم الموحد: 19999







