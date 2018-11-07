ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الغذاء والدواء" تسحب مستحضرات لعلاج ارتفاع ضغط الدم لشوائب مسرطنة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:52 ص
الغذاء والدواء تسحب مستحضرات لعلاج ارتفاع ضغط الدم لشوائب مسرطنة
أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 

عمّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على الجهات الصحية كافة سحب عدد من المستحضرات التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، إثر تقارير تفيد بوجود شوائب متمثلة بمادة N-Nitrosodimethylamine (NDMA)، التي قد تكون مادة مسرطنة ضمن مكونات المادة الفعالة Valsartan، التي يتم توريدها من المصدر التالي: Zhejiang Huahai Pharmaceuticals in Linhai, China.

وتبين للهيئة بعد مراجعة سجلاتها وجود عدد من المستحضرات التي يتم إنتاجها باستخدام المادة الفعالة من ذلك المصدر.

ولفتت الهيئة، إلى أن سحب تلك المستحضرات إجراء احترازي لحين اكتمال إجراءات التحقق من نسبة تركيز هذه الشوائب وأثر وجودها على مستخدمي الدواء، مشيرة إلى أن هناك بدائل مسجلة لنفس المادة العلاجية Valsartan تتوفر من مصادر تصنيعية أخرى لم تتأثر بهذه المادة، ويجب مراجعة الطبيب المعالج أو الصيدلي لمعرفة تلك البدائل.

وأهابت بالمستهلكين إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق:

الرقم المجاني:٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠

أو الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

أو الرقم الموحد: 19999

أو البريد الالكتروني: [email protected]

"الغذاء والدواء" تسحب مستحضرات لعلاج ارتفاع ضغط الدم لشوائب مسرطنة
المزيد عن: مستحضرات علاج ضغط الدم شوائب مسرطنة الغذاء والدواء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كرواتيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/11/2018 12:00:02 PM