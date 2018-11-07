فنان عربي شهير يُشارك في تظاهرة لدعم المثليين (صورة)

أثار الفنان اللناني نيكولا شلهوب، جدلاً كبيراً من خلال مشاركته في تظاهرة داعمة للمثليين، فقد نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة التقطت له خلال التظاهرة التي أقيمت في مدريد.

وأحدثت هذه الصورة ضجة كبيرة جداً عبر مواقع التواصل، وتراوحت آراء المتابعين بين الرفض التام لما قام به الفنان وبين التقبل له على أساس الحرية الشخصية.

ويذكر إلى أن النجم الشاب كان أعلن في وقت سابق زواجه من صديقه، كما أشار إلى أنه قرر الانتقال إلى إسبانيا هرباً من عدم تقبل المجتمع له، وقد أطلق مؤخراً فيديو كليب لأحدث أعماله الفنية عبر "يوتيوب".