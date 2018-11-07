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فلوريدا تعلن حالة الطواريء لمواجهة انتشار الطحالب السامة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:55 ص
فلوريدا تعلن حالة الطواريء لمواجهة انتشار الطحالب السامة
طحالب خضراء
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خاطر عبادة
 

أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطواريء بعد انتشار الطحالب الخضراء السامة عبر شواطيء وأنهار الولاية، والتى تدمر حركة الصيد والسياحة وتهدّد الصحة العامة.


ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم أنّ الطحالب ذات الرائحة الكريهة تغطّى معظم بحيرة أوكى تشوبو، تنمو وتتدفق عبر قنوات تربط بحيرة المياه العذبة بمصبات الأنهار، حيث يخشى السكان المحليون من قطع الطحالب السامة لحركة المراكب أثاء أشهر الذروة للسياحة.

 

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