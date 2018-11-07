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وزيرة دفاع ألمانيا لترامب: بلادنا ليست "أسيرة" لروسيا

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:52 ص
وزيرة دفاع ألمانيا لترامب: بلادنا ليست أسيرة لروسيا
وزيرة دفاع ألمانيا
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وكالات
 

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، "إن ألمانيا ليست أسيرة السياسة الروسية، رداً على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موسكو "تتحكم تماماً" في ألمانيا".

 

وقالت الوزيرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي بعد لحظات من حديث ترامب في اجتماع في وسط بروكسل: "لدينا، دون شك، العديد من المشكلات مع روسيا".

 

وقالت، متحدثة بالإنجليزية، رداً على سؤال عن تصريحات ترامب "من ناحية أخرى يتعين الإبقاء على خط اتصال بين الدول أو التحالفات وخصومها دون شك".

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