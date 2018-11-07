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بسمة بوسيل تكشف حقيقة خيانة تامر حسني لها

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:42 ص
بسمة بوسيل تكشف حقيقة خيانة تامر حسني لها
بسمة وتامر
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الفجر الفني
 

أثار منشور مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، عبر حسابها على الإنستجرام، حول الخيانة، زوبعة كبيرة من التعليقات بين جمهورها والمتابعين أخيراً، حيث أنها كتبت: "إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنتِ".


وبما أنها تقضي إجازتها في المغرب، إنصرف البعض للقول بأن هناك مشاكل زوجية بينها وبين حسني وهو "الخائن" الذي تتحدث عنه في المنشور، لتلتزم الصمت يوماً كاملاً ولا ترد.


وبعد تجاهلها لما يُكتب وبعد أن دخل الكثيرون في تفاصيل حياتها، خرجت من جديد لتوضح المسألة وقالت: "هو من امتى كانت الخيانة عبارة عن خيانة زوجية، هادي24 ساعة وأنا كانتفرج على تفاهة الناس وسطحيتهم يا ريت كل الناس المريضة لي على صفحتي تعمل انفولو"، وبالتالي وضعت حدّاً لكل ما يتمّ التداول عن خيانة تامر لها خلال الفترة الماضية.

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