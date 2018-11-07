ضبط ومصادرة 400 كيلو من الدقيق خلال حملة تموينية بمغاغة

حررت مديرية التموين بالمنيا، 44 محضر تمويني مخالف لعدد من المخابز البلدية بمغاغة وذلك خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها إدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث تموين شمال وإدارة تموين مغاغة بهدف متابعة العمل بالمخابز البلدية والوقوف على جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات.



قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المخالفات جاءت ما بين 7 محاضر تجميع بطاقات تموينية بهدف الاستيلاء على الدعم المقدم للمواطنين و10 محاضر عدم نظافة أدوات العجن و8 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد العمل و8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر تجميع دقيق داخل المخبز لا يقابله رصيد على ماكينة الصرف ومحضر استخدام ملح غير صالح للاستهلاك الادمى.



وقد تم ضبط ومصادرة 8 جوال دقيق تم تجميعها زنة الجوال 50 كيلو باجمالى 400 كيلو من الدقيق وضبط 6 جوال من الملح الغير صالح للاستهلاك الادمى زنة 50 كيلو باجمالى 300 كيلو ملح.



وأكد وكيل الوزارة مواصلة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية حملاتها لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين والاستيلاء على حقوقهم.