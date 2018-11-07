الخميس.. عرض "بلاش تبوسني" بالإمارات لمدة أسبوع

يعود فيلم "بلاش تبوسني" للمخرج أحمد عامر، مرة أخرى إلى الإمارات بعد عرضه العالمي الأول بـمهرجان دبي السينمائي الدولي ضمن برنامج ليالِ عربية، حيث يُعرض تجاريا في سينما "VOX" بـمول الإمارات ابتداءً من الخميس المقبل، ولمدة أسبوع واحد.





ومؤخرا شارك بلاش تبوسني في مهرجان السينما العربية في باريس ومهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، كما حصل الفيلم على تنويه خاص في الدورة الأولى من مهرجان جونيه السينمائي الدولي، وعُرض في ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وشارك أيضا في مهرجان طرابلس للأفلام ومهرجان ميامي السينمائي كما عُرض في سينما متروبوليس بلبنان.





الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عامر، وتدور أحداثه داخل كواليس فيلم جديد يتم تصويره، فيواجه المخرج الشاب صعوبات في التعامل مع بطلة الفيلم ومنتجه نتيجة تعارض أفكار الثلاثة ومحاولة كل طرف فرض رؤيته الخاصة على الفيلم.





الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد مهران وسلوى محمد علي وعايدة رياض مع النجمة سوسن بدر كضيفة شرف، بالإضافة إلى مشاركة المخرج الراحل محمد خان والمخرج خيري بشارة بشخصيتيهما الحقيقية. الفيلم إنتاج شركات أفلام ميدل وست وويكا للإنتاج والتوزيع وMAD Solutions وتوزيع شركة MAD Distribution.