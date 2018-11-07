المعارضة السورية تعتقل خلية لداعش في "الركبان"

أعلن فصيل جيش مغاوير الثورة التابع للجيش السوري الحر، والمتواجد في منطقة الـ55 في التنف، عن إلقاء القبض على خلية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي في مخيم الركبان للنازحين السوريين، والمتواجد على الجانب السوري من الحدود السورية الأردنية الشرقية، كانوا يحاولون التخفي بين المدنيين للقيام بعمليات شمال منطقة خفض الاشتباك.

وقال الناطق الرسمي باسم جيش مغاوير الثورة، والباحث في سلوك المجتمع الشرقي الدكتور محمد مصطفى جراح، إن "جيش مغاوير الثورة تمكن من القاء القبض على خلية مؤلفة من 9 أشخاص يتبعون تنظيم داعش الإرهابي في مخيم الركبان"، وفق صحيفة الغد الأردنية، اليوم الأربعاء.

وأكد جراح أنه "بعد الضغط على مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الأسود ومنطقة القدم في دمشق تم تسليم قيادات من تنظيم داعش الإرهابي للنظام السوري، فيما تمكنت مجموعة منهم من الهروب إلى مناطق خفض الاشتباك بمثلث الحدود الأردنية السورية العراقية".

وأضاف جراح، أن "لدى جيش مغاوير الثورة رجال أمن متواجدين في مخيم الركبان يقومون بالتبليغ عن كل شخص غريب يدخل المخيم"، مشيراً إلى أنه "وبعد دخول 9 غرباء إلى المخيم بأقل من نصف ساعة قامت دوريات جيش مغاوير الثورة بألقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى قاعدة التنف العسكرية، التي تقع بالمنطقة للتحقيق معهم".

وأشار جراح، إلى أن "منطقة الـ 55 ليست ملاذاً آمناً لكل من ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، بل هي ملاذ آمن للمدنيين الهاربين من التنظيمات الإرهابية".

وأوضح أنه "ومن خلال الدوريات المنتشرة في منطقة الـ55 ورجال الأمن في مخيم الركبان يتم ملاحقة أي مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي والقاء القبض عليها". وأكد جراح أن "مخيم الركبان ومنطقة الـ55 مناطق آمنة"، مشيراً إلى أن "جيش مغاوير الثورة مستمر في حراسة المنطقة للحفاظ على أمنها من دخول مجموعات إرهابية".

يذكر أن مخيم الركبان يقطنه حوالي 75 لألف نازح سوري، أغلبهم قدموا من مناطق في الداخل السوري وكان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي.