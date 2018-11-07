علي جبر: لم أطلب الرحيل.. أجبروني على اللعب لبيراميدز وأنا في المونديال

كشف علي جبر مدافع الزمالك المنتقل إلى نادي بيراميدز عن أنه لم يرغب في مغادرة القلعة البيضاء لكنه أجبر على هذا الأمر.









وأكد علي جبر عبر حسابه الشخصي عتلى موقع إنستجرام أنه كان يريد البقاء مع الزمالك، بعدما قضى 4 سنوات داخل الفريق لكنه فوجيء بخبر انتقاله لبيراميدز وهو يشارك مع منتخب مصر في كأس العالم بروسيا.









وقال علي جبر: "قضيت أربع سنوات في نادي الزمالك، كانت الأفضل في مسيرتي الكروية.. فخور أنني كنت من العناصر التي أعادت للنادي هيبته مرة أخرى ولمنصات التتويج.. طوال فترة تواجدي داخل الفريق كنت مشجعًا قبل أن أكون لاعبَا وهذا ما ساعدني على تحقيق أربع بطولات خلال سنواتي مع النادي.









وأضاف جبر: "لم أبخل بقطرة عرق واحدة وبذلت قصارى جهدي مع الفريق وهذا ما ساعدني لتمثيل منتخب بلادي في ٢٦ مباراة دولية ولنادي الزمالك الفضل في ذلك.. لم أرغب في الرحيل ولو أنني أبحث عن المال لتم انتقالي في أسرع وقت ولم يستغرق كل تلك المدة، فوجئت بخروج الاستغناء الخاص بي خلال تواجدي في روسيا مع المنتخب وهو ما جعلني أتأكد من أنه لا توجد رغبة في تواجدي مع النادي مرة أخرى.. هناك تفاصيل كثيرة سأعلن عنها في وقتها المناسب، أود أن أشكر جماهير نادي الزمالك على تلك الفترة وأتمنى للنادي كل التوفيق فيما هو قادم.. اليوم وبعد أربع سنوات داخل جدران القلعة البيضاء أعلن انضمامي لنادي الأهرام الذي أود أن أشكر مسؤوليه على احترافيتهم الشديدة في التفاوض وعلى ثقتهم بي وإيمانهم أنني سأكون إضافة للفريق بإذن الله، وهذا ما كنت أبحث عنه، وبإذن الله أكون عند حسن ظنهم وأساعد في تحقيق البطولات للفريق.







