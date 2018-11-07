رامي جمال يكشف تفاصيل ألبومه الجديد "ليالينا"

أعرب الفنان رامي جمال، عن سعادته البالغة بقرب طرح ألبومه الغنائي الجديد "ليالينا"، والذي يراه من أهم البوماته في مسيرته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أجمد 7" مع جيهان عبدالله، على "نجوم إف إم" على أنه تعاون في الألبوم مع أهم الشعراء والملحنين بالوطن العربي أمثال بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، وأحمد المالكي، محمد يحيى، وأحمد عبدالسلام، وتوما، وطارق عبدالجابر.