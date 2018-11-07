الجبلاية: لم نستقر على مدرب المنتخب.. وعقاب اللاعبين وفقا لتقرير لهيطة

أكد سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك أكثر من مدرب تم ترشيحهم لتولي تدريب منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس المجلس، سيعود إلى القاهرة يوم 19 وسيتم مناقشة الأمر وحسم هذا الملف .