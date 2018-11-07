الجبلاية: لم نستقر على مدرب المنتخب.. وعقاب اللاعبين وفقا لتقرير لهيطة
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:16 ص
الفجر الرياضي
أكد سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك أكثر من مدرب تم ترشيحهم لتولي تدريب منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس المجلس، سيعود إلى القاهرة يوم 19 وسيتم مناقشة الأمر وحسم هذا الملف .
وأضاف زاهر في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كوبر سيقدم تقريره عن المنتخب في بداية الأسبوع المقبل إلى مجلس الجبلاية وسيحصل على حقوقه المالية وسيتم إنهاء التعاقد بشكل محترم".
وأكمل: "التقرير الإداري الذي سيسلمه إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، لمجلس الجبلاية، لو شمل أي إدانة لأي من اللاعبين أو الجهاز الفني، بالتأكيد سيتم محاسبة من أخطأ".
وعن الجهاز المعاون للمدرب الجديد: "حتى الآن لم نستقر على اسم المدير الفني، فكيف لنا أن نتحدث عن الجهاز المعاون، هناك البعض يتحدث ويعلن رفضه العمل في جهاز المنتخب وهو لم يتم ترشيحه من الأساس".