تسريب نتيجة الثانوية العامة 2018| وزارة التربية والتعليم ترد على تسريب نتيجة الثانوية العامة

نفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة.

وقالت مصادر إن ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة وأن النتيجة سوف تعتمد من الوزير الدكتور طارق شوقي اليوم الأربعاء.

يقدم موقع "الفجر"، خدمة بالاسم ورقم الجلوس؛ نتيجة الثانوية العامة 2018 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم، الآن نتيجة الثانوية العامة 2018 ورابط نتائج الثانوية العامة 2018، كما نقدم رابط بوابة وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية 2018 بالاسم ورقم الجلوس، وكذا رابط إعلان نتيجة الثانوية 2018، برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة محافظة القاهرة نتيجة الثانوية العامة محافظة الاسكندرية نتيجة الثانوية العامة في مصر ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم ، الآن نتيجة الثاونية العامة 2018.





كيف يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة؟

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حيث أن نتيجة الثانوية العامة ونتيجة الثانوية العامة 2018، وموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، thanwya.moe.gov.eg وكذا موعد إعلان نتيجة الثانوية 2018 بالإسم ورقم الجلوس، ورابط ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 باسم الطالب وكذا روابط نتيجه الثانويه العامة لعام 2018، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 في مصر.





موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك "خلية نحل" داخل كنترول الثانوية العامة، وأن نتيجة الثانوية العامة 2018 ستظهر قريبا، ومن المتوقع أن أعمال تقدير درجات كراسات الإجابات تنتهي في ١٣ يوليو الحالي.





انتهت كنترولات الثانوية العامة من تحديد الأوائل على مستوى الجمهورية، بعد صعوبة بالغة واجهت المسؤولين، بسبب كثرة عدد الحاصلين على درجات عالية، وضئالة الفروق في الدرجات.





وأوضح مصدر مطلع بالوزارة، لمصراوي، أن الفروق بين الأوائل ضئيلة للغاية تصل إلى نصف درجة، خاصةً في شعبتي العلوم والرياضيات، كاشفًا أن قائمة الأوائل ضمت 53 طالبًا وطالبة.





ولفت المصدر إلى أن الطالب الأول على الثانوية جاء من قطاع القاهرة، وحصل على 409.5 درجة.





ويعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018.





ولأول مرة هذا العام، تعلن الوزارة الأول على مستوى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والأول على طلاب الدمج.​​









على أن تدخل نتيجة الثانوية 2018 في إطار المراجعة وحصر المؤشرات وإعداد قائمة أوائل الطلاب، وأنه من المتوقع أن يتم تجهيز نتيجة الشهادة الثانوية للاعتماد، مشيراً أن نتيجة الثانوية العامة 2018 فى جميع المحافظات ستكون متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب، ويستطيع الجميع الحصول نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس فور ظهور نتيجة الثانوية العامة".





نتيجة الثانوية العامه 2018 أما أوائل الثانوية العامة 2018 فسيتم إعلان نتيجتهم فى جميع الشعب بعد الانتهاء تماما من التصحيح والمراجعة، خلال الأسبوع الجارى حيث يقوم كل كنترول بتجميع ومراجعة أسماء الأوائل تحت إشراف رئيس الكنترول الذي يختار أسماء الأوائل وفقا لمعايير معينة منها المجموع الكلى للطالب والحروف الأبجدية حال تساوى أكثر من طالبين فى الدرجات؛ ليتم تحديد 10 طلاب فى النهاية لكل مجموعة من المجموعات الثلاثة "علمى علوم، وعلمى رياضيات، وأدبى" بالإضافة، إلى طالب واحد على مستوى امتحان الطلاب المكفوفين للثانوية العامة للشعبة الأدبية وطالبين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.





ويبحث الكثير عن نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب بالاسم بوابة الخدمات الالكترونية، ومن المقرر ظهور نتيجة الشهادة الثانوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية و بوابة الثانوية العامة 2018 فور إعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم.





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كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم ، حيث أن نتيجة الثانوية العامة ونتيجة الثانوية العامة 2018









لمعرفة نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها من هنا







