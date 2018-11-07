"زراعة غزة" تقرر وقف استيراد الفاكهة من الاحتلال

قررت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، عدم استيراد جميع أنواع الفاكهة من الاحتلال الإسرائيلي، والتي تدخل إلى القطاع، ردًا على وقف تصدير الخضار من غزة عبر كرم أبو سالم.



وقال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة، تحسين السقا في تصريح صحفي صباح اليوم، إن القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه الصادرات الفلسطينية من قطاع غزة بما فيها الخضار جعلنا نتخذ قرارًا بعدم استيراد جميع أنواع الفواكه الإسرائيلية.



واضاف السقا"، بأن "خسائر المزارع الفلسطيني بعدم تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والأردن تقدر بـ 100 ألف دولار يوميًا".



وحذر من أن منع الاحتلال إدخال مستلزمات وأدوية زراعية إلى غزة يهدّد الإنتاج الزراعي في القطاع، لا سيما وأن المزارعين على أبواب موسم زراعي جديد بداية سبتمبر المقبل.



وكانت حكومة الاحتلال قد قررت، أول أمس الإثنين، فرض عقوبات على قطاع غزة، بما فيها إغلاق معبر "كرم أبو سالم" الحدودي بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بداعي الضغط على حركة "حماس"، لوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.



