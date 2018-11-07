مواجهة ودية بين مصر والإمارات استعدادا للبطولة العربية لشباب السلة
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:16 ص
الفجر الرياضي
يلتقي منتخب مصر للشباب للكرة السلة مع نظيره الإماراتي، في السادسة من مساء يوم الجمعة، بالصالة رقم 2 بمجمع الصالات بستاد القاهرة الدولي، وذلك استعدادا للبطولة العربية لكرة السلة للشباب تحت 18 سنة في نسختها رقم 17، والتي ستقام بمجمع الصالات بستاد القاهرة في الفترة من 15 وحتى 24 من يوليو الجاري.
وقال محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة: "المنتخب الإماراتي وصل القاهرة - الاثنين-، وهو أول منتخب مشارك في البطولة العربية للشباب يصل القاهرة، وسيلتقي مع المنتخب المصري في مباراة ودية مساء الجمعة استعدادا البطولة".
وأضاف فتحي الذي يتولى رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة: "سيتوالى وصول المنتخبات العربية، فمنتخبي تونس والبحرين سيصلان القاهرة في 13 يوليو، وستصل المنتخبات المتبقية وهي الجزائر والسودان والأردن في يوم 14 يوليو، وذلك استعدادا لحضور المؤتمر الفني الذي سيسبق البطولة، وسيتم فيه اعلان الجدول النهائي لمباريات البطولة".
وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، إن الاعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب الذي سيشارك في البطولة والتي ستتكون من 12 لاعبا، يوم الخميس 12 يوليو".