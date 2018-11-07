مواجهة ودية بين مصر والإمارات استعدادا للبطولة العربية لشباب السلة

يلتقي منتخب مصر للشباب للكرة السلة مع نظيره الإماراتي، في السادسة من مساء يوم الجمعة، بالصالة رقم 2 بمجمع الصالات بستاد القاهرة الدولي، وذلك استعدادا للبطولة العربية لكرة السلة للشباب تحت 18 سنة في نسختها رقم 17، والتي ستقام بمجمع الصالات بستاد القاهرة في الفترة من 15 وحتى 24 من يوليو الجاري.



