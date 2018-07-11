سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-7-2018 في البنوك الحكومةي والخاصة

استقر سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11-7-2018 ، وذلك بعد ارتفاعأمام الجنيه في البنوك فى نهاية تعاملات أمس.





وارتفع سعر الدولار في بنوك قناة السويس وكريدي أجريكول والقاهرة والبركة إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





وزاد سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع مقابل 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.





بينما استقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا، أيضا في بنكي العربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





وثبت أيضا سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 19.95 جنيه.