ماى تعد بخروج سلس ومنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى

تعهّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم بأنّها تستطيع تحقيق خروج سلس ومنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وذلك خلال مؤتمر صحفى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.





ومن جانبها، قالت ميركل، إنّها من الجيد أن تكون هناك مقترحات على الطاولة، فى إشارة إلى ما يبدو رضاها بوعد ماى حول خطة الخروج السلسة المتوقعة، والتى من شأنها ترشيح المملكة المتحدة لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى واعتماد المعايير الأوروبية على الأغذية والسلع.





ووفقاً لوكالة سبوتنيك، اليوم، أنّه من المتوقع أن تعلن ماى خطة البريكست التى وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، مؤكدة أنّها تحافظ على تعهدات تصويت الشعب البريطانى، وخلاوج المملكة المتحدة بطريقة سلسة ومنظمة.





وبدأ المؤتمر الصحفى بعد وقت قصير من استقالة اثنين من نواب رئيس حزب المحافظين، وهما "بن برادلى، وماريا كلفيلد"، اعتراضاً على خطة ماى.