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مغني الراب الكندي دريك يحقق مليار مشاهدة لأغنيته الجديدة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 10:08 ص
مغني الراب الكندي دريك يحقق مليار مشاهدة لأغنيته الجديدة
دريك
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وكالات
 
 ​

حقق الألبوم الجديد لمغني الراب الكندي دريك رقما قياسيا عالميا جديدا، وذلك بعد ان استمع إليه خلال أسبوع واحد فقط أكثر من مليار شخص.

وأطلق دريك ألبومه الجديد "Scorpion"، في 29 يونيو الماضي، وتجاوز صاحب الرقم القياسي السابق بنحو 250 مليون استماع، حيث سجل بوست مالون مغني الراب الأمريكي بألبومه "Beerbongs & Bentleys" حوالي 700 مليون استماع، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

والجدير بالذكر، أن دريك حصد 750 مليون استماع في أمريكا وحدها، أما ألبوم مالون فقد حقق في أمريكا 410 ملايين استماع فقط.

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