ميليشيات إيران تستهدف المدنيين غربي اليمن.. والضحايا أطفال

قتلت طفلة يمنية من جراء استهداف ميليشيات الحوثي المستمر للمناطق السكنية في التحيتا، في وقت تعمل القوات المشتركة، بدعم من التحالف العربي، على تطهير المناطق المحيطة بالمدينة على الساحل الغربي.

وأفادت مصادر محلية لـ"سكاي نيوز عربية" باستمرار انتهاكات ميليشيات إيران التي دحرت من مناطق واسعة في محافظة الحديدة وكان آخرها مدينة التحيتا، حيث تشن قصفا على الأحياء السكنية.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات استهدفت، الأربعاء، أحياء في التحيتا بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، ما أسفر عن مقتل فتاة وإصابة شقيقتها، وذلك بعد يومين على سقوط ضحايا بقصف حوثي مماثل.

قطع الاتصالات

وفي محافظة الحديدة أيضا، قطعت الميليشيات الانقلابية الاتصالات والإنترنت عن عدد من مديريات بعد أن حفرت خنادق، الأمر الذي تسبب بانقطاع كابلات الألياف الضوئية، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

وأضحت أن الميليشيات حفرت خنادق في مداخل مدينة المنصورية شرق مدينة الحديدة، ما تسبب بتقطيع الكابلات وخروج خدمة الاتصالات والإنترنت الخاصة بشركة "يمن موبايل" والهاتف الثابت "يمن نت" عن الخدمة في أجزاء واسعة جنوب محافظة الحديدة وأجزاء من محافظة ريمة المجاورة.

مواجهات وغارات

وتزامنا، أفادت مصادر عسكرية بمقتل أكثر من 20 شخصا من ميليشيات الحوثي في معارك وغارات لمقاتلات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وواصلت ألوية العمالقة عملية تمشيطها لمواقع وجيوب الحوثيين في المغرس غربي مديرية التحيتا بعد السيطرة الكاملة على مدينة التحيتا، وقطع خط إمداد الحوثيين عبر الطريق الرابط بين التحيتا زبيد وبيت الفقيه.

وشنت الألوية قصفا مكثفا على تجمعات ومواقع الحوثيين في المزارع بالمغرس والمناطق المحيطة بها، بالتزامن مع استهداف غارات التحالف مواقع المتمردين في مديرية بيت الفقيه المجاورة.

تدمير تعزيزات الحوثي في تعز

وفي تعز، دمرت ضربات التحالف تعزيزات لميليشيات الحوثي أسفل نقيل الصلو، جنوب شرقي المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية للمتمردين في المنطقة، حيث دارت المواجهات الليلية.

وكانت قوات الشرعية قد هاجمت تحصينات المتمردين في دمنة خدير الحدودية مع الصلو، حيث أسفر الهجوم عن مقتل أربعة متمردين وأسر اثنين آخرين، وتفكيك شبكة ألغام و متفجرات.