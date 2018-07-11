من السعودية.. رونالدو يبدأ أول "نهائي" له مع يوفنتوس

يسعى النجم كريستيانو رونالدو– كعادته- لحصد البطولات، ولكن هذه المرة مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي؛ حيث تستضيف السعودية أول نهائي لـ"الدون" مع اليوفي خلال مباراة السوبر الإيطالي التي من المقرر إقامتها في المملكة أمام ميلان، يناير المقبل.

وانتقل رونالدو إلى فريق السيدة العجوز من ريال مدريد، وفق عقد لمدة أربع سنوات مقابل 105 ملايين يورو، لينهي 9 سنوات هي الأبرز في مشواره الكروي.

وقال اللاعب، في بيان أصدره الريال، إنه سعيد بأفضل السنوات التي قضاها في حياته داخل النادي.

وأضاف: "ليس لدي سوى مشاعر الشكر العظيمة لهذا النادي والمدينة.. لا يسعني إلا أن أشكر الجميع على الحب الذي تلقيته".

وأشار إلى أنَّ "الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي، وهذا هو السبب الذي جعلني أطلب من النادي قبول انتقالي.. وأطلب من الجميع -وخاصةً المشجعين- أن يفهموني".

وأكد أن السنوات التسع التي لعبها في الريال "كانت ممتعة ورائعة وفريدة من نوعها"، منبهًا إلى أن الريال فريق لديه شعبية كبيرة، ومتطلب من الجميع، ويملك فريقًا رائعًا في الملعب وفي غرفة الملابس".