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شحاتة: "كوبر" لم يقدم كرة.. والمدرب الوطني أفضل للمنتخب في كل وقت وأي عصر

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:55 ص
شحاتة: كوبر لم يقدم كرة.. والمدرب الوطني أفضل للمنتخب في كل وقت وأي عصر
حسن شحاتة
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الفجر الرياضي
 
قال حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، إن المدير الفني الوطني هو الأصلح للمنتخب المصري في أي وقت وأي عصر.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "للأسف كل تفكير المسئولين في المدرب الأجنبي".

وتابع حسن شحاتة: "هيكتور كوبر فعل ما طلب منه وما تم التعاقد معه ،لكن المنتخب لم يقدم معه أي كرة قدم".

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