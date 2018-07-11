نتنياهو يبحث مع بوتين الوجود الإيراني في سوريا

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو اليوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأوضاع في سوريا والمخاوف الإسرائيلية من التموضع العسكري الإيراني في البلد المضطرب.

وسيكون اللقاء بينهما هو الثالث خلال 6 أشهر، ووفقاً لديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل فإن نتانياهو سيوضح لبوتين أن إسرائيل لن تقبل بالتموضع العسكري لإيران أو التنظيمات الدائرة في فلكها في أي جزء من الأراضي السورية.

وكما سيؤكد رئيس الوزراء ضرورة تقيد سوريا باتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين الجانبين عام 1974، وكان نتانياهو التقى أمس الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.

وصرح مؤخراً بأن زياراته لموسكو تهدف لضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين، وبالطبع بحث التطورات الإقليمية، وتجدر الإشارة إلى أن القوات السورية، مدعومة من روسيا، شنت عملية جوية وبرية موسعة مؤخراً لاستعادة مناطق في جنوب سوريا من سيطرة المسلحين.

وتخشى إسرائيل من أن يوسع الجيش السوري عملياته من أجل استعادة بلدة القنيطرة الاستراتيجية في مرتفعات الجولان، والموجودة في منطقة عسكرية تأسست عام 1974 بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.