محامي تركي آل الشيخ: جاهز للرد قانونيا على وصف مجلس الأهلي بـ"العصابة"

كشف محمد حمودة، محامي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية عن أنه لم يصل إليه أي بلاغ رسمي من مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد موكله موضحًا أنه جاهز من الناحية القانونية لقبول أي بلاغات.





وأضاف حمودة في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تقدمت ببلاغ للنائب العام بالمستندات والأوراق الرسمية، لمعرفة أوجه صرف التبرعات التي قام بها تركي آل الشيخ للنادي الأهلي".





وتابع حمودة: "نريد معرفة أوجه الصرف وهل اتبع مجلس الأهلي الخطوات القانونية في قبول التبرعات وقت الانتخابات وبعد فوزهم، وهل تم إخطار وزارة الشباب والرياضة بقبول هذه التبرعات أم لا.. لم نطلب رد هذه المبالغ الذي تبرع بها تركي للأهلي".





وأردف: "تقدمنا ببلاغ ضد بعض أصحاب الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وسنقاضي كل من تجاوز في حق آل الشيخ".





وعن رد آل الشيخ حول مقاضاة الأهلي له لوصفه مجلس الإدارة بـ"العصابة" في تصريحات تليفزيونية، قال: "ردي سيكون في المحكمة حال تقدم الأهلي ببلاغ حول هذا الأمر".







