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احتجاز رهائن داخل مبنى حكومي شرق أفغانستان

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:39 ص
احتجاز رهائن داخل مبنى حكومي شرق أفغانستان
الشرطة الأفغانية - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء، أن عددا من مسلحين احتجزوا رهائن داخل مبنى إدارة التعليم بمدينة "جلال أباد" بإقليم "نانجارهار" الواقع شرقى البلاد عقب قيامهم بشن هجوم على المبنى.

 

 ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "عطا الله خوجيانى" قوله أن عددا من المسلحين اقتحموا مبنى إدارة التعليم وقاموا بإطلاق النيران بعد ذلك، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص المحتجزين كرهائن داخل المبنى.

 

من جانبه، قال المتحدث باسم إدارة التعليم بإقليم "نانجارهار" عاصف شينوارى أن أحد الحراس لقى حتفه جراء إطلاق النيران. فيما طوقت قوات الأمن الأفغانية المنطقة عقب وقوع الهجوم.

 

المزيد عن: مبنى حكومي شرق أفغانستان الشرطة الأفغانية افغانستان احتجاز رهائن
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