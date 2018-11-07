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الجيش اليمني يستعيد مواقع من الحوثيين في تعز

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:29 ص
الجيش اليمني يستعيد مواقع من الحوثيين في تعز
الجيش اليمني - أرشيفية
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وكالات
 

حقق الجيش اليمني بدعم التحالف، تقدمًا كبيرًا في مديرية الصلو جنوب شرقي محافظة تعز وسط تراجع كبير لميليشيات الحوثي، وكبدها خسائر مادية وبشرية.

 

وأوضحت مصادر ميدانية أن الجيش شن هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي في نقيل مديرية الصلو وتمكن من استعادة نقيل الصلو وتأمينها بشكل كامل، كما تمكن من السيطرة النارية على سائلة موقعة وجسر سائلة موقعة ووادي موقعة.

 

وأضاف مصدر عسكري أن سائلة وجسر ووداي موقعة تعتبر من المناطق المحاذية والحدودية لمديرية خدير، لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي تكبدت خلال المعارك خسائر بشرية كبيرة بالإضافة إلى أن طيران التحالف تمكن من تدمير عدد من الأطقم العسكرية لميليشيا الحوثي.

 

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