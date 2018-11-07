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رياض محرز يكشف سبب تفضيل اللاعبين العمل تحت قيادة جوارديولا

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 08:25 ص
رياض محرز يكشف سبب تفضيل اللاعبين العمل تحت قيادة جوارديولا
رياض محرز وجوارديولا
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منى العوضي
 

 

كشف رياض محرز، عن أسباب تفضيل العديد من اللاعبين حول العالم للعمل تحت قيادة بيب جوارديولا في أي نادي يدربه.

 

وقال محرز، خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "جوارديولا مدرب مميز لقد فاز بالكثير من البطولات في كل مكان ذهب إليه سواء مع برشلونة أو البايرن أو السيتي رغم أن السنة الأولى كانت صعبة ولكن بعدها أثبت نفسه خلال الموسم الرائع مع السيتي".

 

وتابع حديثه: "هو من نوعية المدربين الذين يحبون اللعب فعندما تشاهده مع فريقه دائما ما تجد تأثيره وأنا سعيد للغاية للعب تحت قيادته وأتمنى تحقيق العديد من الألقاب معه".

 

وأضاف: "بالطبع التوقيع لنادي كبير مثل السيتي خطوة مهمة لي لذلك لا بد أن أقدم أفضل ما لدي وأساعد الفريب للوصول لمستوى أعلى".

 

جدير بالذكر أن اللاعب الجزائري الدولي قد انتقل إلى نادي مانشستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني قادما من ليستر سيتي.

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