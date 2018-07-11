عائشة بنت أحمد تكشف أسرارا جديدة عن "نسر الصعيد" في "معكم" (صور)

تحل النجمة التونسية عائشة بنت أحمد، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "CBC"، وذلك يوم غد الخميس في تمام التاسعة مساءً.





خلال الحلقة تكشف عائشة بنت أحمد كواليس وأسرارًا جديدة عن مشاركتها بطولة مسلسل "نصر الصعيد" أمام النجم محمد رمضان، وتتحدث عن مسيرتها فى عالم التمثيل فى تونس قبل قدومها الى القاهرة.





تتضمن الحلقة فقرة أخرى مع النجم الصاعد أحمد خالد صالح، يتحدث فيها عن أول أدواره فى عالم الدراما خلال شهر رمضان الماضي، ويكشف فيها لأول مرة أسرار عن علاقته بوالده الفنان الراحل خالد صالح.





وتشهد الحلقة تقديم إعادة فقرة سابقة مع والدة الشهيد أحمد منسي وذلك في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.





"معكم" يذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً.