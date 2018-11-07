انجلترا وكرواتيا - بث مباشر في كاس العالم

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كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة انجلترا وكرواتيا في أهم مباريات اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS، وذلك في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء في نصف نهائي بطولة كاس العالم 2018 في روسيا.

وستكون مباراة انجلترا وكرواتيا متاحة في بث مباشر وحصري كما اعتدتم عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT، رابط شغال live مشاهدة انجلترا وكرواتيا وفرنسا بث مباشر على BEIN SPORTS |يلا شوت يوتيوب HD كأس العالم 2018 بدون تقطيع، يلا شوت يوتيوب | مشاهدة مباراة انجلترا وكرواتيا – كول كورة بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع بجودة عالية | كورة لايف بث مباشر yalla-shoot ، مباراة اليوم بث مباشر| مباراة انجلترا وكرواتيا | كورة لايف| فرنسا وبلجيكا مباشر يلا شوت| موقع كورة لايف| كأس العالم 2018.

- موعد مباراة انجلترا وكرواتيا ؟

تبث مباراة فرنسا وبلجيكا يوم الاربعاء 11 يوليو في تمام الساعة 21.00 بتوقيت مكّة المكرمة.

- تشكيل منتخب انجلترا ومنتخب كرواتيا

تشكيل انكلترا: جوردان بيكفورد - ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر - جوردان هندرسون - ديلي آلي - لينجارد - آشلي يونج - كيران تريبيير -هاري كين – ستيرلينج.

تشكيل كرواتيا: سوباشيتش - سترينيتش - فيدا - لوفرين – فرساليكو - راكيتيتش – مودريتش - باريشيتش - كراماريتش - ريبيتش – ماندجوكيتش.

- أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 مباراة انجلترا وكرواتيا مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

- المشاهدة عبر الانترنت beIN SPORTS ؟

كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية وأجهزة الكومبيوتر وغيرها.

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