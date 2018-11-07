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جورج كلوني يتعرض لحادث سير وهو يقود دراجة نارية في إيطاليا (صورة)

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 08:12 ص
جورج كلوني يتعرض لحادث سير وهو يقود دراجة نارية في إيطاليا (صورة)
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أصيب نجم هوليوود جورج كلوني بجروح طفيفة في حادث سير في سردينيا بايطاليا. وحسب تقرير لوسائل الإعلام المحلية كان جورج كلوني يقود دراجته النارية عندما اصطدم بسيارة.

وأضافت أن كلوني البالغ من العمر 57 عاما كان متوجها اليوم الثلاثاء إلى لتصوير فيلم عندما تعرض لحادث سير وهو يقود دراجته، الحادث وقع قرب كوستا كورالينا في مقاطعة اولبيا. وتم نقل إلى مستشفى قريب. ويبدو أنه أصيب بجروح في الحوض وكان يعاني من كدمات، إلا أن جروحه لم تكن خطيرة.

وفي المستشفى، انضمت إليه زوجته أمل وغادرتها في سيارة خاصة بعد الاطمئنان على حالة زوجها.

ووصل كلوني إلى سردينيا لتصوير مسلسل تلفزيوني اسمه “كاتش 22″ً والسيناريو مستوحى من الرواية التي كتبها الكاتب الأمريكي جوزيف هيلر خلال الحرب العالمية الثانية.

قامت صحيفة لا نوفا سارديجنا الإيطالية بالتغريد ونشرت صورة لموقع الحادث و تقوم السلطات حاليا بالتحقيق في الحادث.

وتابع المعجبين تطورات الحادث لحظة بلحظة وأصبح الهشتاج الذي يحمل اسم ﻿جورج كلوني﻿ رقم واحد في أمريكا. 

جورج كلوني يتعرض لحادث سير وهو يقود دراجة نارية في إيطاليا (صورة)
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