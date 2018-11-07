نجم الزمالك السابق يكشف سبب فشل الفراعنة في المونديال

توقع حماده عبد اللطيف نجم مصر والزمالك السابق تتويج فرنسا بكأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا، كما كشف أسباب فشل الفراعنة في البطولة.

وقال عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: "منتخب مصر يعاني من نقص في مركز المهاجم لاعتماد فرق الدوري على مهاجمين أجانب".

وأضاف: "كوبر ظلم بعض اللاعبين بعدم ضمهم للمنتخب بالإضافة لعدم تغييره لطريقته وتغييراته أثناء المباريات بالإضافة لغياب الطموح عند اللاعبين".

وتابع: "أتمنى وجود الطموح لدي المدرب القادم وليكن حسام حسن ويساهم في وصولنا لبطولتي أمم أفريقيا وكأس العالم المقبلتين".

واختتم عبد اللطيف تصريحاته قائلاً: "أتوقع تتويج فرنسا بالبطولة وفريق متكامل ولديهم حلول عن طريق اللاعبين المهاريين".