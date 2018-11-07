القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة انجلترا وكرواتيا

يواجه منتخب انجلترا ثاني المجموعة السابعة، نظيره كرواتيا أول المجموعة الرابعة في مباراة من العيار الثقيل، وذلك اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ 4 من بطولة كأس العالم، والمقامة في الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.

وتقام المباراة اليوم الأربعاء والموافق 11 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

واحتل منتخب انجلترا وصافة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، أما المنتخب الكرواتي احتل المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد فوزه على جميع منتخبات المجموعة.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة انجلترا وكرواتيا عبر النقل الحي والمباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أخرى ستذيع المباريات بشكل مجاني مثل "تي آر تي 1" التركية وقناة "إيطاليا 1"

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.