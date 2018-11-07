محرز: ما قدمه السيتي الموسم الماضي أمر خيالي.. إنه النادي الأفضل بالنسبة لي

أكد الجزائري رياض محرز المنتقل حديثا إلى نادي مانشستر سيتي، أنه يشعر بالسعادة لهذه الخطوة الجديدة في مسيرته الكروية متمنيا تقديم مواسم رائعة مع السيتي.

وقال محرز، خلال حديثه مع الموقع الرسمي للنادي: "ما قدمه لاعبو السيتي خلال الموسم الماضي أمر خيالي من حيث الوصول للنقطة 100 وجميع الأرقام القياسية التي كسروها".

وتابع: "الموسم الماضي بالنسبة للنادي كان رائعا وأتمنى مواصلة ذلك وأكثر، السيتي فريق كبير وأتمنى تحقيق البطولات معه أنه النادي الأفضل بالنسبة لي".

وواصل: "من المهم أن تكون هناك منافسة وفي كرة القدم يوجد ذلك حتى نتقدم ونتحسن فرديا وجماعيا هذا شيء جيد حتى ندفع بعض البعض لتحسين الفريق".

كما أشار محرز إلى أنه لا يحب الحديث عن نفسه كثيرا وهو متواجد حاليا مع ناديه الجديد لمساعدته ولتقديم أفضل ما لديه والفريق هو الأهم.

جدير بالذكر أن رياض محرز قد انضم لفريق مانشستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني قادما من ليستر سيتي.