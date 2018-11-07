تعليق ناري من عادل إمام على قرار عزف السلام الجمهوري في المستشفيات

علق الفنان عادل إمام، على قرار وزيرة الصحة بعزف السلام الجمهوري في المستشفيات، قائلًا: "يعني كل واحد يدخل المستشفى نعزف ليه السلام الوطني، طب الخارجين ما نعزفش ليهم السلام الوطني، عايزين نعرف بس".





وتابع "إمام"، خلال مداخلة ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أنه مندهش من تصريح وزيرة الصحة بعزف السلام الوطني، لافتًا إلى أن المستشفيات لا تحتاج لعزف السلام الجمهوري، لكنها في حاجة لتقديم خدمة علاجية للمرضى.





وأضاف أن إذاعة السلام الجمهوري في المستشفيات كل يوم كأنه تشكيك في الانتماء الوطني للأطباء، معقبًا: "الأطباء عندنا ناس زي الفل".





وأوضح: "يعني لو في مريض تعبان أفضل أسمعه السلام الجمهوري كل شوية"، لافتًا إلى أن عزف السلام يكون في المدارس لزيادة الانتماء الوطني للطلاب.







