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مرتضى منصور يفتح النار على لاعبي المنتخب: "المفروض تيجوا لابسين طرح"

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 06:58 ص
مرتضى منصور يفتح النار على لاعبي المنتخب: المفروض تيجوا لابسين طرح
مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 

 

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما كبيرا على لاعبي المنتخب المصري، قائلا: "انتوا جايين فاشلين وهابطين".

 

وأضاف "منصور"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء: "الناس اللي سافروا سنة 1990 وقت المدرب الجوهري اتغلبوا واحد صفر بالعافية، واتعادلو ماتشين.. دا انتوا واخدين ضاد جيم (في إشارة لتقدير ضعيف جدًا)".

 

وتابع رئيس نادي الزمالك، أن "جايين أنتوا منتخب مصر كلكم مكسحين بلا استثناء، وأنا كلامي واضح، لا استثنى أحد"، مضيفا: "المفروض تيجوا لابسين طرح.. أنتوا خذلتونا".

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